ارهاصات تفكك التحالف الهش

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قام تحالف سياسي عريض اخذ على عاتقه إسقاط البشير ونظامه وتم له ما اراد لكن بمجرد إسقاط الطاغية ظهرت بوادر الخلاف بين مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ، وكان الخلاف ظاهرا بين هذه المكونات لكن الجميع سعوا الى تجنب بوادر التفكك والصبر على المشاكل التى وقعت بينهم والاجتهاد للمحافظة على التحالف حتى يتم انجاز التحول الديموقراطى ، إلا ان بعض قادة قوى إعلان الحرية والتغيير تذمروا شيئا فشيئا وعاد التوتر يطل برأسه من جديد ، ونتذكر الانتقادات اللاذعة التى اطلقها السيد الصادق المهدى بحق حلفائه ثم نعرج على الحزب الشيوعى ورأيه القاسى فيهم ، وايضا حديث القيادى فى التحالف محمد عصمت عن اهمية إعادة هيكلة التحالف ووصوله الى ان الحل يكمن فى ثورة جديدة ، ولكن كل ذلك مقدور عليه ويمكن التغلب على اسبابه بسهولة أو حتى تجميدها حتى تنتهى المرحلة الانتقالية ، لكن الصورة التى جمعت بين قوش ومحمد ناجى الاصم كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير اذ تأسف رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير للصور المتداولة والتي يظهر فيها الناطق الرسمي بإسم تجمع المهنيين السودانيين الدكتور محمد ناجي الأصم مع مدير الأمن والمخابرات بنظام المخلوع عمر البشير الفريق صلاح قوش.

الدقير أعتبر ذلك خذلانا للثورة والثوار مؤكدآ أن تلك الصور هي حقيقة.

رئيس منتدى كفاح الشعب محمد عبد الكريم عبد الرسول أكد أن الأمور سوف تنكشف رويدآ رويدا جازمآ بأن كل الذين يديرون الفترة الإنتقالية في السودان الآن هم كيزان بنسبة مئة بالمئة ولكن بوجه جديد قائلآ: (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة)

انها بوادر تفكك وانهيار هذا التحالف الهش أصلا ولاندرى الى أين تقودنا الأيام القادمة.