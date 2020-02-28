السودانيون يستقبلون الرئيس الألماني بـ”الفلكسواجن”

استقبل مواطنون سودانيون الرئيس الألماني الذي وصل الخرطوم أمس الخميس في زيارة رسمية تستمر يومين بسيارات “الفلوكسواجن” الألمانية الصنع. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، تداول سودانيون صوراً للسيارات الألمانية مزينة بالأعلام السودانية والألمانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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