تريزا شاكر تطل في رمضان عبر (يلا نغني)

أكدت المذيعة تريزا شاكر ظهورها عبر قناة الهلال الفضائية خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج “يلا نغني”، مشيرة إلى نفيها لما تردد حول تقديمها لبرنامج “أمنا حواء” هذا الموسم. من ناحية أخرى كشفت تريزا بحسب صحيفة السوداني، عن بعض المطربين المشاركين بالبرنامج من بينهم عصام محمد نور ومصطفى السني وآخرون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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