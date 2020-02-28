شهدت صالة سبارك سيتي أمسية الأربعاء الماضي مهرجاناً نسوياً لرقيص العروس للمرة الأولى بالبلاد، حيث تغنت من خلاله المطربة قسمة بمشاركة المطربة إنصاف مدني. وقدمت الكوتش يسرا الباشا منظمة المهرجان أكثر من فاصل من رقيص العروس برفقة الكوتش صوفيا وظهرت كل منهما في زي العروس الفلكلوري المعروف. Advertisements وتخلل المهرجان بحسب صحيفة السوداني، عرض أزياء بمشاركة عدد من المصممات بالإضافة إلى بعض الرقصات الأفريقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة بالبلاد… مهرجان نسوي لـ”رقيص العروس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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