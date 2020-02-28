أحيت الفنانة ندى القلعة حفلاً جماهيرياً بفندق كورنثيا أمسية الخميس برعاية إحدى شركات الذهب التي أعلنت عن وجود جوائز من الذهب. وتراوحت أسعار التذكرة للفرد ما بين ثلاثة آلاف ونصف وألفين ونصف، وأبدى عدد من جمهور القلعة بحسب صحيفة السوداني، استياءهم من أسعار التذاكر التي وصفت بالخيالية، فيما حظي الحفل بحضور نفر كريم من جمهورها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر صدق أو لا تصدق.. تذكرة حفل جماهيري بـ(3.500) جنيه..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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