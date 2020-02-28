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رئيس مجلس السيادة يصدر حركة تغييرات في قيادات الشرطة

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الجمعة 28 فبراير 2020

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، حركة تغييرات في قيادات قوات الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، إن رئيس مجلس السيادة اصدر قرارات سيادية تم بموجبها ترقية عدد من الضباط للرتبة الأعلى، لافتة إلى أن القرارات شملت رتبة الفريق شرطة وحتى رتبة العقيد، كما شملت إحالة عدد من الضباط للتقاعد، من مختلف الرتب.

وأكد البيان، أن تلك القرارات أتت في إطار الترتيبات الإدارية الدورية لقوات الشرطة.  

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