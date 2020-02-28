مصادر تتوقع عودة ازمة الخبز في الخرطوم بقوة اليوم الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر صحفية اليوم الخميس في الخرطوم عن توقعات بعودة ازمة الخبز بقوة اليوم الجمعة .

وأكدت المصادر وفق جريدة السوداني الدولية نقلا عن وكيل موثوق تراجع حصة الدقيق للمخابز الى 50% لمطاحن سين والحمامة معا وان مطاحن ويتا منحت 60 % من حصة الدقيق المعدة للتوزيع .

وافادت المصادر عن توقف مطاحن روتانا بضكل تام موضحا ان ذلك ادى الى ازدحام المواطنين امام المخابز لليومين الماضيين ونوه الى انه معروف شفلا ومنذ سنوات ان المطاحن لاتوزع دقيقا للمخابز .

وتوقعت المصادر انعدام يوم الجمعة وارجع متابعون وفق السوداني الدولية نقص حصص الدقيق لعدم تسديد ولاية الخرطوم ما عليها من فرق سعر الدقيق المدعوم .