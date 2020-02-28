بولندا ترغب بالإستثمار في المجال الزراعي في السودان

الخليج 365 :

وقع عمر قمر الدين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، نيابة عن حكومة السودان، مذكرة تفاهم مع جمهورية بولندا في مجال الزراعة في وارسو.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان الخميس- أن قمر الدين يترأس في وارسو وفد السودان المشارك في اجتماعات لجنة التشاور السياسي مع بولندا، التي تختتم غدا.

وأجرى الوزير السوداني مباحثات مشتركة مع وزير الزراعة البولندي يان كرزيستوف اردانوفسكي، توجها الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم، تدشينا لمرحلة جديدة من علاقات البلدين عقب الثورة السودانية، والتي نجحت من خلالها الدبلوماسية السودانية في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون الخارجي لاسيما مع الدول الأوروبية.

وأبدى الجانب البولندي، خلال المباحثات، حرصاً كبيراً على إقامة شراكات مع السودان في مجال الزراعة بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الزراعية والأسمدة والبذور.

وتحدث وزير الزراعة البولندي عن أهمية الاستفادة من الإمكانيات الطبيعة الكبيرة التي يذخر بها السودان وتحويلها إلى ميزات تفضيلية من خلال تزويد السودان بالتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها بولندا في مجالات الزراعة المختلفة بما فيها البحوث والآليات والمعدات الزراعية الخفيفة والثقيلة والأسمدة وغيرها.

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وقال وزير الدولة السوداني عمر قمر الدين إن بلاده تتطلع إلى التعاون مع بولندا في المجال الزراعي، مؤكدا أن السودان دولة غنية بإمكانياتنا ومواردها الطبيعة وخيرات أرضها الوفيرة.

ودعا إلى أهمية التعاون وتكامل الأدوار باستفادة كل بلد من ميزات البلد الآخر، وأبدى تفاؤلا كبيرا بنجاح التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والمجالات الأخرى.

وأكد الجانب البولندي رغبته للاستثمار في المجال الزراعي بالسودان، حيث قدم وزير الزراعة البولندي شرحا لتوجهات الحكومة البولندية نحو إفريقيا عموما والسودان خصوصا.

في غضون ذلك، التقى قمر الدين مع نائب رئيس البرلمان البولندي رزيار تيرليكي، وبحث معه سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما التقى في وقت لاحق، مع أندريا ادرينازسكي رئيس الغرفة التجارية البولندية، التي تعد من أكبر الغرف التجارية الأوروبية، وبحثا خلق شراكات تجارية بين الشركات البولندية والسودانية، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية وغيرها من المجالات.

كما التقى الوزير السوداني مع جابنويسكي فيتور مدير معهد دراسات البحر المتوسط بجامعة وارسو، وتناولا العلاقات الثقافية والبعثات الحفرية والاستكشافية التي تجريها جامعة وارسو في السودان منذ 60 عاما، وشكر وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، الجانب البولندي على جهوده الكبيرة في اكتشاف الحضارة السودانية القديمة، والتي يتم عرض أجزاء منها في المتحف القومي البولندي.