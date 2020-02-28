إرتفاع جنوني للدولار والريال السعودي باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار صرف العملات الأجنبية إلى بصورة جنونية خلال معاملات الخميس وصباح الجمعة في السوق السوداء بالخرطوم، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي خلال الفترة القادمة، في ظل توجه حكومي لتحرير سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني ليقارب أسعار السوق الموازي. وشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في الدولار الامريكي الذي وصل إلى (107) جنيهات، والريال السعودي الذي قفز إلى (29) جنيهاً. بينما تم تداول الدرهم الإماراتي بـ (29.30) جنيهاً. واليورو (115) جنيه، والجنيه الإسترليني (137) جنيهاً، والدينار الكويتي (243) جنيه، والجنيه المصري (6.80) جنيه، والريال العماني (202) جنيه، والدينار البحريني (193) جنيه، والدينار الليبي (44) جنيه، والريال القطري (28.80) جنيه. المادة السابقة الرئيس الالماني: ليس من العدل أن يدفع السودان ثمن أخطاء النظام السابق المقالة القادمة بولندا ترغب بالإستثمار في المجال الزراعي في السودان

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