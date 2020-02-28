حركة الحلو تقرر العودة للتفاوض حول ملفي العلمانية وتقرير المصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن ضيو مطوك؛ نائب رئيس لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية؛ عن موافقة الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو العودة لطاولة التفاوض مجدداً، بعد أن كانت قد علقت التفاوض بسبب الخلاف حول العلمانية بينها ووفد التفاوض الحكومي.

وأوضح مطوك – في تصريحات صحفية بمقر التفاوض بفندق برميد بجوبا – أن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو؛ قررت مباشرة المحادثات حول ملفي العلمانية وحق تقرير المصير، وأكد أن التفاوض بين الجانبين قد يكون نهاية هذا الأسبوع او الأسبوع القادم.