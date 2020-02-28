عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 28 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

“شتاينماير”: أكّدت لـ”حمدوك” أنّه يمكن الاعتماد على”ألمانيا”

نبيل أديب لـ”التيّار”: أنا مطمئن أنّ التحقيق سيقود إلى العدالة

“الرئيس الألماني”: سنعمل لتحسين اقتصاد السودان وجاهزون لدعم السلام

البرهان: الزيارة بداية حقيقية للتغيير الذي دفع ثمنه الشعب

امرأة تحتضن أمين الزكاة الاتحادي بصورة عفوية ومعبّرة

الحداثة

محمد فاروق سليمان: لماذا لا نعترف بدور حركات الكفاح المسلّح في عملية التغيير

“المركزي” يكشف عن جهود للالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ختام ورشة دمج الأطفال المعاقين في التعليم بالقضارف

وفد السودان يطلع وزير الخزانة الأمريكي على موقف الخرطوم من الجولة الحالية لـ”سد النهضة”

هيئة محامي دارفور تدعو لانتظار نتائج التحقيق في مقتل طالب جامعة الجزيرة

مفوضية حقوق الإنسان تؤكّد التزام الحكومة السودانية بإرساء دعائم العدالة

الرئيس الألماني يزور مركز تحكيم الهيئة القومية للكهرباء بالكيلو”10″

الوساطة تعلن عودة”الحلو” للتفاوض

السوداني

الرئيس الألماني: يجب محاسبة من تسبب في عزل السودان عن العالم

حمدوك: خيارنا النجاح أو النجاح

إحالة مدير شرطة ولاية الخرطوم ورئيس هيئة الجوازات للتقاعد

نبيل أديب: لن نكشف نتائج التحقيق في الوقت الحالي وأؤيد تسليم المطلوبين للجنائية

برلين لـ”الخرطوم”: لا تعدُوا الشعب بأنّ هناك حلولاً سهلة

نعمة الباقر تفوز بجائزة أفضل صحفي تلفزيوني ببريطانيا

اشتعال الصراع بين البوشي والاتحادات الرياضية واجتماع طارئ للأولمبية

السعودية تعلق دخول المعتمرين والسياح إلى أراضيها بسبب”كورونا”

العليا تلزم”التعليم العالي” بعدم تمييز شهادات تخرّج طلاب الانتساب

الصيحة

نبيل أديب: اتّهام العسكر بـ”فضّ الاعتصام” حديث سياسي

وزارة الأوقاف تلغي تأشيرات العمرة بسبب”كورونا”

متّهم يستولي على”67″ مليار جنيه من نظاميين

السودان وألمانيا يؤكّدان حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

إطلاق سراح”21″ من أسرى”العدل والمساواة

تعليق الدراسة والامتحانات بجامعة الجزيرة عقب مقتل طالب

عبد الواحد يدعو لتوحيد الكلمة لتحقيق دولة المواطنة والمساواة

استرداد عربتين تتبعان لشركة الخرطوم للسكك الحديدية بجنوب دارفور

السودان يوقّع مذكرة تفاهم مع بولندا في مجال الزراعة

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آخر لحظة:

الرئيس الألماني بالخرطوم و(آخر لحظة) تنقل تفاصيل الزيارة

برلين تعيد تأهيل قطاع الكهرباء بالبلاد

فرانك: ليس عدلاً معاقبة السودان بأفعال الحكومة السابقة

ألف شخص يدلون بشهادتهم حول “فض الاعتصام”

هلع عربي بسبب (كورونا) والسعودية توقف العمرة

البرهان” يطلب العون والمساعدة من ألمانيا

حمدوك: السودان لا يحتاج للمنح وهيكلة الجيش مسألة ضرورية

نقل موسى هلال لمستشفى القلب

الدار:

الشيخ بله الغائب يفجر مفاجأة: اكتشفت علاجاً لمرض “الكورونا”

تدهور صحة موسى هلال ونقله إلى مستشفى القلب

هيئة محامي دارفور: من السابق لأوانه الحديث عن أسباب قتل طالب جامعة الجزيرة

حمدوك: ناقشنا مع الرئيس الألماني إعفاء الديون

نبيل أديب لأسر الشهداء: نقوم بجمع البينات ولا تستعجلوا النتائج

المحكمة العليا تحسم قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية

السوداني الدولية

روتانا الإماراتية تخرج من إدارة فندق السلام

“كورونا” يؤجّل العمرة

خط ساخن ونيابة وشرطة للمتسببين في أزمة الخبز

حمدوك: هيكلة الجيش مهمة وضروية

تدهور صحة موسى هلال ونقله إلى مركز القلب

سوداكال يظهر للمرة الأولى في المريخ

معلمو الأساس بالدويم يدخلون في اعتصام مفتوح

وصول الوفد السوداني المشارك بمفاوضات سد النهضة واشنطن

الرئيس الألماني” زيارتي أتت احترامًا لشعب السودان

الانتباهة

الرئيس الألماني بالخرطوم: الوضع الاقتصادي السوداني صعب

إقالة مدير شرطة الخرطوم..إطلاق سراح”21″ من أسرى العدل والمساواة

شتاينماير: نقف مع الشعب السوداني الذي قاد التغيير وانتصر على الظلم

“1000” شاهد يدلون بإفاداتهم للجنة فضّ الاعتصام

تعليق الدراسة بجامعة الجزيرة

ترقيات وإحالات للتقاعد بالشرطة

حمدوك: هيكلة الجيش ضرورة وأساسية