الحكومة الليبية تصدر تعليمات عاجلة لشراء 6 ملايين كمامة واقية لمواجهة “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في مدينة بنغازي شرقي البلاد، تعليمات لوزارة الصحة في البلاد لشراء 6 ملايين كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا.

بنغازي – سبوتنيك. وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني قد أصدر تعليمات عاجلة للوزارة بشراء 6 ملايين كمامة واقية، و200 ألف قناع للوجه المعروف باسم N95″”، لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في عشرات الدول حول العالم”.

وأكد البيان على أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء شملت توفير الأدوية اللازمة من المضادات الحيوية، ولباس خاص بمكافحة العدوى للعاملين بالقطاع الصحي، وأغطية معقمة للعمليات ومستحضرات للعناية عن طريق جهاز الإمداد الطبي”.

وأضاف: “قد أصدرت تعليمات بتشكيل لجنة تتكون من وزيري الصحة والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على وحدات الرقابة الصحية بالمنافذ، واستمرار إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس كورونا للبلاد”.

يشار إلى أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا.