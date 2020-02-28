الكهرباء: نقص في الإمداد الكهربائي يصل إلى (60%)

أعلن مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء سليم محمد محجوب أن ألمانيا ستقوم بإعادة تأهيل كامل لمركز التحكم الرئيسي الخاص بشبكة كهرباء السودان.

وكشف محجوب في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، أن نقص الإمداد الكهربائي في السودان يصل إلى (60%)، وأن القطاع السكني يستحوذ على (80%) من الإمدادات المتوفرة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي.

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وقال محجوب إن السودان أجرى كافة التجارب اللازمة لإكمال عملية الربط الكهربائي مع مصر، التي ستوفر للسودان نحو (50) ميغاواط سنويا، مشيراً إلى جهود كبيرة تبذل من أجل تعزيز الربط الكهربائي مع إثيوبيا.

وتوقع محجوب أن يستفيد قطاع الكهرباء في السودان من الانفتاح الحالي في علاقات السودان الخارجية بعد انقطاع استمر لعقود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)