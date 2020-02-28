(المركزي): ملتزمون بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

التاريخ: 28-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أكد محافظ بنك السودان المركزي بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم التزام السودان بالمعايير والتوجيهات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان. وشدد على أهمية بناء نظام مصرفي آمن وسليم وكفء يتماشى مع المتطلبات الدولية. Advertisements وقال عبد الرحيم خلال مخاطبته “الخميس” اللقاء التنويري الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر لمناقشة متطلبات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، إن السودان سيخضع لعملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهارب وانتشار التسلح. وأفاد المحافظ بحسب صحيفة السوداني، أن البرنامج بدأ في العام الحالي وينتهي في 2022م من خلال زيارة ميدانية لخبراء مجموعة العمل المالي (فاتف) ويشمل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل مؤسسات التمويل الأصغر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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