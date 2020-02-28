اشتعال الصراع بين البوشي والاتحادات الرياضية واجتماع طارئ للأولمبية

في تطور جديد دعا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السودانية أعضاءها إلى اجتماع طارئ مطلع الأسبوع المقبل وذلك لبحث تداعيات القرارات التي اتخذتها المفوضية الاتحادية تجاه الاتحاد السوداني لتنس الطاولة والتي قررت فيها بطلان الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد بالإضافة لتشكيل لجنة تحقيق مع قيادات الاتحاد وتجميد نشاطهم.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البلوشي أصدرت جملة من القرارات تجاه عدد من الاتحادات خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى بروز العديد من التيارات والصراعات.

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وقال مصدر موثوق، إن القرارت التي صدرت تجاه عدد من الاتحادات وآخرها كرة القدم والتي تسعى من خلالها الوزارة والجهات التابعة لها إلى فرض قوانينها سببت أزمة وجدلاً وتضارباً من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على السودان.

وبحسب صحيفة السوداني، أكد المصدر أن الأزمة بين الاتحادات والوزارة تعود في المقام الأول إلى القرارات التي تصدرها وزيرة الشباب والرياضة التي تحاول عبرها بسط سلطتها على الرياضيين، بينما تنادي اللجان الأولمبية باستقلالية الرياضة وتؤكد على حمايتها للاتحادات من التدخلات الحكومية وفقا للميثاق الأولمبي والمحافظة على أهلية الرياضية وديمقراطيتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)