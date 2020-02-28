حمدوك: خيارنا النجاح أو النجاح

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي أمس مع الرئيس الألماني فرانك فالتر، أن السودان غني ولا يحتاج إلى هبات بل إلى شركاء جادين.

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وشدد حمدوك بحسب صحيفة السوداني، على أن الثورة محمية بـ” الثوار والكندكات”، وأمن على أهمية هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إنها تناقش مع الحركات المسلحة ضمن ترتيبات السلام، مؤكداً أن خياراتهم هي النجاح فقط للعبور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)