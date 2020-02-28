تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * الرئيس الألماني: يجب محاسبة من تسبب في عزل السودان عن العالم * حمدوك: خيارنا النجاح أو النجاح * إحالة مدير شرطة الخرطوم ورئيس هيئة الجوازات للتقاعد * نبيل أديب: لن نكشف نتائج التحقيق في الوقت الحالي وأؤيد تسليم المطلوبين للجنائية * برلين لـ”الخرطوم”: لا تعِدُوا الشعب بأن هنالك حلولاً سهلة آخر لحظة: * الرئيس الألماني بالخرطوم و(آخر لحظة) تنقل تفاصيل الزيارة * برلين تعيد تأهيل قطاع الكهرباء بالبلاد * فرانك: ليس عدلاً معاقبة السودان بأفعال الحكومة السابقة * ألف شخص يدلون بشهادتهم حول “فض الاعتصام” Advertisements * هلع عربي بسبب (كورونا) والسعودية توقف العمرة * البرهان” يطلب العون والمساعدة من ألمانيا * حمدوك: السودان لا يحتاج للمنح وهيكلة الجيش مسألة ضرورية * نقل موسى هلال لمستشفى القلب الدار: * الشيخ بله الغائب يفجر مفاجأة: اكتشفت علاجاً لمرض “الكورونا” * تدهور صحة موسى هلال ونقله إلى مستشفى القلب * هيئة محامي دارفور: من السابق لأوانه الحديث عن أسباب قتل طالب جامعة الجزيرة * حمدوك: ناقشنا مع الرئيس الألماني إعفاء الديون * نبيل أديب لأسر الشهداء: نقوم بجمع البينات ولا تستعجلوا النتائج * المحكمة العليا تحسم قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.