محمد الحوثي: استمرار العقوبات دليل على فقد الرؤية السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت جماعة “أنصار الله”، اليوم الجمعة، على قرار مجلس الأمن الدولي الجديد 2511 المتضمن تجديد عقوباته المفروضة على شخصيات يمنية.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، محمد على الحوثي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “‏استمرار العقوبات دليل سلبي يؤكد بعدهم عن السلام”.

وأضاف أنه “دليل اجرام ضد الجمهورية اليمنية، ودليل فشل الحل العسكري المستمر منذ خمس سنوات”.

واعتبر القيادي الحوثي، أن تجديد العقوبات “دليل على فقد الرؤية السياسية تجاه الخروج من المأزق اليمني”.

وقلل القيادي في “أنصار الله”، من تأثير العقوبات بالقول: “إن عودة العقوبات لا تزعجنا لانعدام الأثر الشخصي على من شملهم باعتبار انعدام ما طالته الإجراءات”.