عبد الباقي: تشكيل حكومة الوحدة خطوة كبيرة

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الجمعة 28 فبراير 2020
أشاد النائب الخامس لرئيس دولة جنوب السودان حسين عبد الباقي بخطوة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والخطوات التي اتخذتها الأطراف الموقعة على اتفاقية سلام جنوب السودان
واعتبر حسين فى تصريحات صحفية، تشكيل الحكومة تأكيدا للشعب في جنوب السودان بأننا نريد وحدة وطنية بين مواطني جنوب السودان وخطوة كبيرة والعمل على نبذ المرارات الموجودة، و النعرات القبلية ومعالجة مشاكل الحدود بين الولايات والقبائل مع بعضهم والعمل على تحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة
ودعا إلى أهمية العمل على تحسين العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان وفتح جميع المسارات وجعل الحدود مرنة ، وقال " نريد أن نساند بعضنا البعض في الدولتين وضرورة العمل على تحقيق وتحسين الاقتصاد"، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين السودان ودولة جنوب السودان لتجاوز المشاكل الاقتصادية في البلدين.
وأضاف نائب رئيس دولة جنوب السودان " نحن في حكومة الوحدة الوطنية ندفع بجهودنا نحو تحقيق السلام في دولة السودان"، مؤكدا ضرورة تطبيق الحريات الأربع مع السودان. وأشار إلى أن معظم قادة وأبناء جنوب السودان يتواجد أبناؤهم في السودان والعكس كذلك. وأضاف "نريد أن نتجه في علاقاتنا التجارية والاقتصادية نحو السودان". وأشار إلى أن البلدين تجمعهما ثقافة واحدة. وتابع "معظم الجنوبيين يفضلون البضائع والمنتجات السودانية".
ووجه رسالة لمواطني البلدين بضرورة التكاتف والعمل لحل المشاكل الموجودة بين الدولتين خاصة ما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار. وقال "ليس لدينا خلاف مع السودان وكنا نتوقع مستقبلا حدوث وحدة بين البلدين" ، لافتا إلى إمكانية تحويل منطقة ابيي لعاصمة فدرالية تعبر عن وحدة البلدين.
ودعا حسين السودان المستثمرين السودانيين للدخول في الاستثمار بجنوب السودان. وأضاف "نريد أن يتطور العمل التجاري بين البلدين بدلا من اتجاهنا لدول شرق أفريقيا التي لا يربطنا معها شيء". وأضاف "أفضل لنا أن تسيطر على أسواقنا البضائع السودانية بدلا عن دول شرق أفريقيا"، لافتا ألى أهمية تطوير الجهود نحو الاندماج المشترك.
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