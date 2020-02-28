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التاريخ: 28-فبراير-2020
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أثارت البوديوم (منصة الحديث) التي تظهر في الصورة أعلاه للمؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك
مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الخميس بالخرطوم إعجاب مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الخلفية لم تعجبهم بسبب تكرار الشعارات.
وكشف مصدر إعلامي لصحيفة أخبار الخليج 365 أن المنصة تم تصميمها وتنفيذها بأيد سودانيين، ولكن الكثير من رواد التواصل عبروا عن استيائهم بأن فكرة تصميم المنصة سرقة فكرية مكتملة الأركان بالإشارة الى المنصة التي جمعت ميركل وحمدوك في زيارته الأخيرة لدولة ألمانيا وأعادوا نشر الصورة التي جمعتهم والتشابه بين المنصتين وتمنى البعض أن تبتكر المكاتب الإعلامية أفكار حديثة تظهر الإبداع والتفرد بدلاً عن المحاكاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: استياء رواد التواصل من سرقة فكرة منصة (ميركل- حمدوك) وتطبيقها في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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