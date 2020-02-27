بالفيديو و الصور: ربكة البرهان وبنطلون حمدوك يشعلان ضجة في السودان

أثار ارتداء عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، بنطلون بمقاس أكبر منه “تكشف الصور ذلك حيث قام بكفه” خلال إستقباله للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الخرطوم يوم الخميس ضجة واسعة على مواقع السوشيال ميديا.

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وأيضاً تداول النشطاء على نطاق واسع في صفحات التواصل بحسب رصد أخبار الخليج 365 خطأ برتكولي وطريف لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في السير في طابور الشرف بمطار الخرطوم ليقُم الرئيس الضيف (الرئيس الألماني) بتصحيحه في وقته.

واضطر الرئيس الانتقالي البرهان إلى تغيير مسار سيره بعد أن أشار له الرئيس الألماني بذلك، وهو ما جنبه إمكانية تجاهل حامل العلم السوداني، ما من شأنه أن يشكل موقفاً محرجاً وخرقاً للبروتوكولات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)