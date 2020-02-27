الطاقة تحدد (23) جنيهاً للتر الجازولين التجاري وتمنع الشاحنات الأجنبية من (المدعوم)

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن موافقتها على استيراد وتوزيع وبيع الجازولين بالسعر التجاري بواقع (23) جنيهاً للتر إلى حين إشعار آخر اعتباراً من (الأربعاء)، وطالبت الوزارة طبقاً لقرار ممهور بتوقيع الوزير الشركات بتحديد محطات معينة للبيع بالسعر التجاري مع مراعاة العمل لمدة (24) ساعة بحسب اليوم التالي

إلى ذلك أصدرت الوزارة قراراً بزيادة عدد المحطات التجارية إلى (15) محطة في ولاية الخرطوم على أن تعمل خلال (24) ساعة. وحددت ساعات عمل محطات الوقود الخدمي المدعوم حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً بعد انفراج أزمة ندرة الوقود. وألزمت وزارة الطاقة والتعدين الشاحنات ذات اللوحات الأجنبية بالتزود من الوقود التجاري فقط ،على أن تمنع منعاً باتاً من التزود من المحطات المدعومة، وحثت المواطنين على الالتزام بنظام أيام حصة الوقود للوحات ذات الأرقام (الزوجية) أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. فيما خصت اللوحات (الفردية) بالأحد، الثلاثاء، الخميس، ويوم الجمعة متاح للجميع. وجاء القرار وفقاً لحيثيات لجنة آلية ضبط ومراقبة توزيع الوقود، في إطار الترتيبات الجارية لمعالجة مشكلة توزيع المواد البترولية بمحطات الخدمة.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)