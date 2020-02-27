أثارت صور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك انتباه رواد المواقع حيث ظهر حمدوك ” ببنطلون مكفوف أسفل حذائه في المناسبة التي جمعته مع رئيس المانيا . Advertisements

وبحسب متابعات أخبار الخليج 365 كانت ردود الناشطين على مواقع التواصل عقلانية بعض الشئ منهم من لم يصدق الأمر والبعض الآخر لم يعط الأمر أهمية حيث كانت الردود (الكفه حقت البنطلون دي من قمت لقيتها ما جديده ولا شي من السبعينات عديل اكيد دا فوتوشوب ) وقال آخرون (شكرا حمدوك). وبحسب متابعات أخبار الخليج 365 كانت ردود الناشطين على مواقع التواصل عقلانية بعض الشئ منهم من لم يصدق الأمر والبعض الآخر لم يعط الأمر أهمية حيث كانت الردود (الكفه حقت البنطلون دي من قمت لقيتها ما جديده ولا شي من السبعينات عديل اكيد دا فوتوشوب ) وقال آخرون (شكرا حمدوك). الخرطوم : (أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : بنطلون “حمدوك” يلفت الانتباه ورواد مواقع التواصل يرددون (شكراً حمدوك)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.