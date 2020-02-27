3650 جوال دقيق زنة 50 كيلو لمخابز الجزيرة

التاريخ: 27-فبراير-2020
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أعلنت الأستاذة هدى عباس مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن توزيع 3650 جوال دقيق زنة 50 كيلو للمخابز صباح اليوم بدلاً عن 13 ألف جوال الحصة المقررة لولاية الجزيرة يومياً.
وأقرت هدى في تصريح (لسونا) بشح الوارد اليومي من دقيق المخابز المدعوم وأرجعت ذلك لجملة من الأسباب منها توقف الإنتاج في عدد من المطاحن إلى جانب نقص في إنتاج بعض المطاحن وتوقعت زيادة الوارد اليومي من دقيق المخابز مطلع الأسبوع القادم .
على صعيد آخر شكى أصحاب المخابز من النقص الحاد في الحصص المقررة وتأثير النقص فى العمالة وتكلفة الإنتاج ..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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