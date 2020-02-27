عام الرمادة يبدأ من شمال السودان ..أزمة طاحنة في الوقود والخبز وإشتباكات بالأسلحة البيضاء في الصفوف

شهدت مدن الولاية الشمالية أزمة وقود طاحنة لم تحدث من قبل، وحدثت مشاجرات يوم الخميس في عدد من محطات الوقود أدت لسقوط جرحى وتفاقم الوضع بما يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتعاني مناطق شمالي السودان، مروي وكريمة والدبة ودنقلا والقرى من حولهم من أزمة وقود حادة إستمرت لفترة طويلة، الأزمة التي تفجرت منذ نحو عامين لكنها وصلت مستوى غير مسبوق هذه الأيام، حيث أصبح الحصول على الجازولين والبنزين في غاية الصعوبة وحسب مواطنين تحدثوا لصحيفة أخبار الخليج 365 بلغ سعر جالون البنزين أكثر من 300 جنيه في السوق السوداء، رغم أهمية الوقود في الزراعة وحياة الناس. وكذلك تفجرت أزمة الخبز بل إنعدم تماماً في كريمة وأغلقت المخابز أبوابها تماماً لإنعدام الدقيق.

وسبق أن حذر الكثيرين من أخطاء إستراتيجية إرتكبتها حكومة البشير في الفترة الأخيرة من عمرها وقال الكاتب والسياسي، الطيب مصطفى في أواخر أيام البشير في مقال مفصل أنذاك ” مأساة انعدام السيولة.. عمّت البلوى كل فروع بنوك السودان، فقد حلَّ زمان القحط والجدب، بل إنه عام الرمادة! ” على حد قوله، ويشار إلى أن حكومة الثورة بقيادة الدكتور حمدوك إستطاعت حل مشكلة السيولة وتوفرت في البنوك فيما إستمرت أزمات الوقود والخبز في كافة ولايات السودان.

مروي (أخبار الخليج 365)