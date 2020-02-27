وزير الخزانة الأمريكي يلتقي وزيرة الخارجية

وصل إلى واشنطن الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، وعضوية وزير الري البروفيسور ياسر عباس، برفقة الوفد الفني، تلبية للدعوة المقدمة من الجانب الأمريكي.

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والتقت وزيرة الخارجية ووزير الري، صباح اليوم (الخميس)، بحسب صحيفة السودانى بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، ونقلا إليه موقف السودان من محادثات هذه الجولة والمتمثل في التأمين على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة والتفاوض لأجل الوصول لإتفاقية شاملة بخصوص الملء الأول والتشغيل لسد النهضة.

ومن المنتظر أن يتواصل التفاوض، خلال الأسابيع القادمة، بعد التوافق على موعد جديد بين الدول الثلاث والمراقبين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)