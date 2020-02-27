إطلاق سراح رئيس نادى المريخ آدم سوداكال

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التاريخ: 27-فبراير-2020
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أطلقت السلطات، اليوم “الخميس” بحسب صحيفة مصادر، سراح رئيس نادي المريخ، رجل الأعمال آدم سودكال، في أعقاب اتهامه بقضايا فساد.
واستقبلت جماهير المريخ “سوداكال”، في أول زيارة رسمية له للنادي، منذ فوزه بالتزكية في أكتوبر من العام 2017م، بترحاب كبير.
وتفقد رئيس نادي المريخ، المنشآت، ووقف على سير العمل بأرضية الملعب، بعد الاستماع إلى تقرير مفصل من اللجنة المختصة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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