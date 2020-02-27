الرئيس الألماني ينحني لتحية العلم السوداني خلال مراسم استقباله

التاريخ: 27-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements انحنى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمام العلم السوداني خلال مراسم استقباله صباح اليوم بمطار الخرطوم الدولي تحية للعلم . حسب سونا وكان الرئيس الألماني قد وصل والوفد المرافق لسيادته إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم في زيارة للبلاد تستغرق يومين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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