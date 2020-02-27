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إطلاق سراح (21) من أسرى العدل و المساواة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 27-فبراير-2020

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إطلاق سراح (21) من أسرى العدل و المساواة

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أطلقت السلطات صباح اليوم “الخميس” بحسب السودانى سراح (21) من أسرى حركة العدل والمساواة من سجن الهدى ، وتم ذلك بموجب إعلان جوبا.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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