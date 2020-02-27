تدهور صحة موسى هلال ونقله لمركز القلب

تدهورت الحالة الصحية لرئيس مجلس الصحوة موسى هلال وقائد السافنا . بينما حمل مجلس الصحوة المكون العسكري في المجلس السيادي مسؤولية حياتهما وسلامتهما .

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة أحمد محمد أبكر في تعميم صحفي بحسب السودانى إن موسى هلال تم نقله إلى مركز السودان للقلب لتعرضه لأمراض بالقلب وقد وصل على إثرها “مرحلة بالغة الخطورة” مع تدهور ملحوظ في صحته نتيجة الإهمال المقصود والمُتعمد من خلال وضعه داخل زنزانة إنفرادية.

وذكر أبكر أن زنزانة هلال لا يوجد بها تهوية أو إضاءة ولاتسمح بالنوم مستقيماً نسبة لضيق المساحة ،فضلاً عن تقديم طعام ردئ له .

وأكد أبكر تدهور صحة الجنرال علي رزق الله (السافنا) المُعاق حركياً بعيار ناري في وقت سابق

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وقد تم تأجيل محاكمته التي تنعقد يوم الثلاثاء من كل إسبوع .

وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة إلى أن المعتقل السري للاستخبارات العسكرية يوجد به بالإضافة لموسى هلال أبناءه الأربعة (حبيب ــ فتحي ــ عبدالباسط ـــ محمد) .

وأعلن أبكر عن تحميلهم للمكون العسكري في السيادي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة .

ودعا مجلس الصحوة الجمعيات الحقوقية للإطلاع بدورها الإنساني ،وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل للوقوف على سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم فوراً .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)