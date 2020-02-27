تسوية تنقذ شركة سين للغلال من التوقف والانهيار

توصلت الأطراف ذات الصلة بملف شركة سين للغلال إلى اتفاق تسوية أنقذت أكبر مطاحن الدقيق بالبلاد من التوقف والانهيار، بعد مفاوضات وتنازلات ماراثونية داخل وخارج السودان.

ووفقاً لمعلومات (مصادر)، فإن الأطراف توصلت لاتفاق يقضي بتوزيع جديد لأسهم الشركة حصل بموجبها المدير العام للشركة طارق سر الختم على 40٪، وبنك أم درمان الوطني الذي تملكه القوات المسلحة السودانية 40٪، وحازت إحدى الشركات التي تتبع لقوات الدعم السريع على الـ 20٪ المتبقية.

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وعلمت صحيفة (مصادر)، أن التسوية بشكلها الحالي ستوقف كل الإجراءات والمضايقات التي تعرضت لها شركة “سين” منذ الإطاحة بنظام البشير.

وقال مسؤول فضل حجب اسمه، إن الأجهزة المختصة ستطوي ملف البلاغات التي تم تقييدها بحق المدير العام لشركة “سين” طارق سر الختم المتواجد حالياً خارج البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)