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الدعم القطري للسودان مستمر فى مجال الآثار

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الخميس 27 فبراير 2020

  أعلن المدير العام لهيئة متاحف قطر السيد أحمد النملة عن استمرار التعاون  القطري مع السودان للحفاظ على الآثار السودانية. 

وأعرب السيد احمد عن شكره للبعثة الألمانية التى قامت بتسليم الجانب القطري نسخة من الإرشيف الذى جمعه د. فرديدريش هينكل عن الدعم القطري للبعثات الألمانية فى مجال الآثار، مؤكدا أن ذلك سيسهم كثيرا فى  تطوير الأداء فى البعثاث الأثرية الألمانية التى تعمل فى عدة مواقع ، وأشار فى حديثه الى الدعم الكبير الذى قدمته قطر للحفاظ على التراث الإنسانى، وأكد على أن الاتفاقية بين دولة قطر والسودان فى مجال الآثار مازالت سارية وأمن على استمرارية التعاون فى هذا المجال للحفاظ على التراث التاريخي للسودان.  

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