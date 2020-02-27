- 1/2
- 2/2
الخميس 27 فبراير 2020
أعلن المدير العام لهيئة متاحف قطر السيد أحمد النملة عن استمرار التعاون القطري مع السودان للحفاظ على الآثار السودانية.
وأعرب السيد احمد عن شكره للبعثة الألمانية التى قامت بتسليم الجانب القطري نسخة من الإرشيف الذى جمعه د. فرديدريش هينكل عن الدعم القطري للبعثات الألمانية فى مجال الآثار، مؤكدا أن ذلك سيسهم كثيرا فى تطوير الأداء فى البعثاث الأثرية الألمانية التى تعمل فى عدة مواقع ، وأشار فى حديثه الى الدعم الكبير الذى قدمته قطر للحفاظ على التراث الإنسانى، وأكد على أن الاتفاقية بين دولة قطر والسودان فى مجال الآثار مازالت سارية وأمن على استمرارية التعاون فى هذا المجال للحفاظ على التراث التاريخي للسودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدعم القطري للسودان مستمر فى مجال الآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.