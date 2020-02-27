تفاصيل جديدة في محاكمة نجم المريخ تيري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم أمس في إجراءات محاكمة لاعب المنتخب الوطني ونجم المريخ “سيف تيري”، ويواجه لاعب المريخ و”2” آخران تهمة الاعتداء علي نظامي مما سبب له الأذى الجسيم، وذلك في أعقاب إضرام حريق في قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف، وذلك إبان سقوط النظام السابق. وقررت المحكمة جلسة في أواخر مارس لسماع إفادة المتحري وشهود الاتهام في الحق العام، بعد أن تنازل الشاكي عن حقه الخاص مقابل تسوية مالية. وتشير تفاصيل البلاغ الأولية إلى أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ بموجب بلاغ جنائي أفاد في مضمونه أن المتهمين وبينهم “سيف تيري” اعتدوا عليه بالضرب أثناء منع متهمين من حرق قسم شرطة التكامل والدخول أو الاعتداء على ممتلكات القسم. وقال الشاكي إن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب مما سبب له الأذى الجسيم، وتم القبض على المتهمين، ودونت الشرطة في مواجهتهم بلاغاً تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم ومن ثم أحيل ملف الدعوى للمحكمة للمحاكمة.