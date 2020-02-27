الرئيس الألماني: مستعدون لدعم السلام في السودان

الخميس 27 فبراير 2020

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير استعداد بلاده لدعم عملية السلام في السودان و متابعة تنفذها في المستقبل بكل ما يمكن وعبر الشركاء.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بمجلس الوزراء اليوم، أن هناك تحديات اقتصادية وسياسية تواجه السودان يجب التغلب عليها وشدد على أهمية معالجة موضوع السلم الداخلي والمجتمعي، أنه تحدث خلال الزيارة مع المسوؤلين عن محادثات السلام، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى سلام دائموقال الرئيس الألماني مع انه متفائل رقم التحديات الهائلة بتجاوز السودان لها واتخاذ خطوات نحو الديمقراطية، ممتدحا شجاعة السودانين في تحدي الصعاب ورفض الظلم والاطاحة بالنظام السابق.

وتطرق الي مواصلة الدور الذي تضطلع به القوى الألمانية من الجيش والشرطة العاملة ضمن بعثة اليوناميد فى دارفور والتي لعبت دورا في الاستقرار، مشيرا الى ان المجتمع الدولي يستعد لفترة ما بعد اليوناميد بعد انتهاء ولايتها.