جريمة بشعة تهز الجزيرة….

الخليج 365:

في واحدة من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان شهدت منطقة بانتيو الصناعات المتاخمة لولاية الجزيرة حادثة مؤسفة راحت ضحيتها فتاتين تبلغان من العمر حوالي الثانية عشر والرابعة عشر على أيدى أقاربهما وذلك بالاعتداء بالضرب المبرح في أجزاء متفرقة من أجسادهما.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار إلى أن السبب هو خروجهما وحضورهما لإحدى المناسبات مما عده أقاربهما خروجاً عن المألوف ليقوموا بالاعتداء عليهم بالضرب. المادة السابقة وزارة الطاقة تعلن إنفراج أزمة الوقود بوصول بواخر حمولة (160) ألف طن المقالة القادمة إستقبال آدم سوداكال بالذبائح في نادي المريخ

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