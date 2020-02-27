وزارة الطاقة تعلن إنفراج أزمة الوقود بوصول بواخر حمولة (160) ألف طن

الخليج 365:
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين انفراج أزمة البنزين والجازولين والغاز بوصول بواخر إلى ميناء بورتسودان تحمل (160) ألف طن بواقع (80) ألف طن بنزين و(80) ألف طن جازولين في انتظار الإجراءات المالية لدخولها.
وأرجع مدير عام الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين المهندس “جمال حسن عبدالله” أزمة الوقود والغاز لتعطل الخط الناقل وتوقف مصفاة الخرطوم عن العمل بسبب قفل الخط المغذي للمصفاة مما أدى لتأثر الإنتاج وانتهاء المخزون الاستراتيجي.
وقال المهندس “جمال” في حوار مع (المجهر) إن المصفاة تعمل حالياً بالطاقة القصوى لتوفير الكميات المطلوبة، مشيراً إلى أن المصفاة تنتح(4500) طن جازولين يومياً و(3000) طن بنزين يومياً و(800) طن غاز ، وتغطية العجز بالاستيراد .
واستبعد مدير الإمدادات حدوث تهريب للمحروقات، وأكد تشديد إجراءات الصرف والمتابعة والرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ولجان المقاومة، وقطع بعدم وجود أسباب لاستمرار الصفوف، واصفاً ذلك بأنه هلع من المواطنين.
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