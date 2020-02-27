حقا انه (سيف) المريخ البتّار!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[ نعلم عليم اليقين ان استاذنا الكبير “مزمل ابوالقاسم” ليس بحاجة لمن يدافع عنه وانه قادر علي التصدي لتلك الاقلام التي توحدت في (منظومة واحدة) للنيل منه وانتقاده والتقليل من شأنه لنجاحه في كسب الاستئناف المقدّم ضد اتحاد الكرة بشأن شكوي المريخ ضد المريخ الفاشر لكن ذلك لا يمنعنا من ان نصدح بالحق وتساند استاذنا الكبير ونؤازره وتقف الي جانبه وهو يقف وراء هذا الانجاز الكبير الذي يسعي البعض لتبخيسه والتقليل من قيمته (نكاية) في صاحب (كبد الحقيقة) الذي كان حريصا علي وصول ملف القضية لأضابير المحكمة الرياضية الدولية بلوزان قناعة منه انها تختلف اختلافا كبيرا عن لجنتي (الاستئنافات والمسابقات) التابعتين للاتحاد العام والمؤيدتين لما يصدر من حكم اي كانت نتائجه ومخالفة ذلك لـ(ا)لعدالة التي كانت موجودة بمحكمة (كاس)!

[نشد علي ايدي استاذنا “مزمل” ونقدم له التحايا مثني وثلاث ورباع باعتباره (المبادر) بوصول صوت المريخ الي (كاس) ومجهوداته الكبيرة في استقطاب (المال) من اجل تسديد رسوم الشكوي في ظل تعنت اتحاد الكرة ورفضه (سداد) الرسوم التي تخصه والتي بدونها لا يتم النظر في الشكوي!

[مجهودات الاستاذ “مزمل” لم تقف عند ذلك الحد بل تجاوزته لتصل التنسيق مع بعض الشخصيات المريخية بالخارج من اجل (توريد) رسوم الشكوي في ظل صعوبة تحويلها من السودان انذاك!

[من حق “مزمل” ان يفاخر بما تحقق من انتصار مؤزر ومن حقه علينا ان نهنئه ونكرمه ونصنع له (تمثالا) وهو الذي كان (ضلعا)اصيلا من (اضلاع) عودة الحق للزعيم.

[حقا انه (سيف) المريخ (البتار) الذي لا يمنعنا اختلافنا معه في بعض الاشياء من الاشادة به والمطالبة بتكريمه من قبل جمهور الصفوة من داخل (القلعة الحمراء) بعد ان سبقتنا جماهير بعض الولايات في تكريمه في سابقة نتمني ان تستمر سيما وان هذا التكريم لا يعجب كثير من معارضي “مزمل” سواء من الاعداء او (الاصدقاء)!

[الحملة المنظمة ضد (سيف) المريخ (البتار) يقف من ورائها بعض ابناء المريخ ممّن لا يتفقون معه او اولئك (الحاقدين) عليه (الحاسدين) وبعض كتاّب الهلال ممّن يعرفون امكانيات “مزمل” وقدرته في كسب كثير من القضايا.

[شكرا “مزمل” شكرا (سيف) المريخ (البتّار).

مشهد اخير

[قد يستغرب كثيرون عند مطالعتهم لهذه الاحرف وانا اكتب عن الزميل الاستاذ “مزمل” لكن ردي علي هؤلاء ان اختلاف الراي يجب الا يفسد للود قضية ولا يمنعنا في منح صاحب (كبد الحقيقة) حقه الادبي.