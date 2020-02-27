الروح قبل الإنتصار.. بقلم محمود الدرديري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*فى التمرين الختامى لفريق المريخ قبل التوجه لبورتسودان ومواجهة حي العرب.تحدث مدرب الفريق امين المسلمى للاعبين وطالبهم بضرورة تقديم كل ما لديهم داخل ارضية الملعب والقتال من اجل الشعار

*وذكر لهم ان ما تابعه من اداء للاعبين فى اخر مباراة امام هلال الفاشر لا يشبه نجوم يدافعون عن شعار اكبر الاندية السودانية فى ظل غياب الروح والرغبة فى تقديم الافضل. واكمل حديثه مداعباً اللاعبين بان اى فرد منهم يظهر بدون روح داخل الملعب سيكون مضطراً للعودة من بورتسودان (بالبر) فى إشارة واضحة لضرورة توفر الروح القتالية والإصرار على الانتصار

*تذكرت حديث امين السلمى وانا اشاهد فيديو ممتلئ بالحماس جمع المدرب بلاعبيه عقب انتصار الامس داخل غرفة تبديل الملابس وهو يهتف بالشعار الشهير (بالطول بالعرض مريخنا يهز الارض)

*وبعيداً عن تضخيم (الإنتصار الطبيعى) الذى تحقق بالامس امام حى العرب.لابد من الإشادة بالروح الجديدة والجدية التى سيطرت على اداء اللاعبين طيلة زمن المباراة والرغبة الكبيرة فى العودة بنقاط المباراة كاملة

*من اكبر مكاسب مباراة الامس الدفعة المعنوية الكبيرة التى تلقاها المدير الفنى الشاب والتى ستعينه بكل تاكيد فى قادم الايام لمجابهة (عشاق الإنطباعية) الذين ينتظرون اول هفوة من اجل الإنقضاض على كل من لم يروق لهم من المدربين واللاعبين

*وكما ذكرت امس الاول فإن إنتصار المريخ على حى العرب بورتسودان يجب ان يتم التعامل معه بصورة اكثر عقلانية وبعيداً عن التضخيم والحديث عن ظهور بصمات المدرب وغيرها من العبارات التى شكلت ضغط كبير وعنيف على معظم الاجهزة الفنية التى جلست على راس الإدارة الفنية لنادى المريخ

*حيث كان إطلاق العنان للاحلام والطموحات حاضراً بصورة كبيرة عند اول إنتصار يتحقق ويبدأ التمجيد والتبشير بمريخ يهز الارض تحت الخصوم وغيرها من العبارات الرنانة التى تشكل فى نهاية المطاف نقطة ضغط إضافية على المدرب

*وفى نفس الوقت وعند اول خسارة حتى وان كانت (بعد ساعات) من إستلام المدرب لمهامة.فهى كافية جداً للتاكيد على فشل المدرب وضرورة إنهاء التعاقد معه

*الان سادتى نحن امام تجربة تدريبية جديدة بمعية مدرب شاب ممتلئ بالحماس ولا ينقصه الطموح. ويحتاج لمن يقف بجانبه ويقدم له العون والسند حتى يستطيع تقديم افضل ما عنده للنادي الاحمر

*يحتاج امين المسلمى لتهيئة الاجواء وتسهيل الصعاب اكثر من حوجته للإشادة والثناء. يحتاج المسلمى للصبر اكثر من حوجته للحديث عن تميزه التدريبى او الفنى مع الفريق

*خلال الفترة الماضية غابت الروح عن جسد المريخ فتحول فريق كرة القدم إلى مسخ مشوه باحث عن الهوية ويمكن لاصغر نادى التفوق عليه داخل الملعب بكل بساطة وبدون معاناة تذكر

*وبالنسبة لى لو إكتفى امين المسلمى بإعادة الروح والحماس للاعبين (لكفاه) لان غياب الرغبة فى القتال والإنتصار قادره على تحويل اشرس الاندية لحملان وديعة لا حول لها ولا قوة وهو عين ما كان يعانى منه الاحمر

* لذلك لابد من وقفة جماهير المريخ خلف الجهاز الفنى حتى يجد المناخ الملائم لتحقيق النجاح مع الفريق وسينعكس هذا النجاح على البيت الاحمر ككل

*وقبل ذلك يجب ان نبتعد تماماً عن التدخل فى الشأن الفنى ومحاولة (فرض الوصايا) على الجهاز الفنى حتى لا تعود النغمة القديمة التى تتحدث عن محاربة المدرب للاعب الفلانى بدون عقل او منطق

*اتركوا المسلمى يعمل وابتعدوا عن الإطراء الكثير والنقد العنيف وليكن الحساب فى نهاية الموسم.حتى نستطيع الإستفادة من تجاربنا السابقة

اخر الكلام

مريخى راسي عالى