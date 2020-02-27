كورونا الإيراني والتهويل الإعلامي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعد الحرب البيولوجية من أقدم الحروب التي عرفها الإنسان حيث كان القدماء يضعون الجثث المتعفنة في المياه التي يشرب منها ألاعداء ويقومون كذلك بتسميم الآبار والانهار التي هي مصدر شربهم وفي العصور الحديثة كانت هناك العديد من هذه الحروب كالطاعون والجمرة الخبيثة وغيرها من الفيروسات التي تسببت في وفاة الكثير من بني البشر وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي استخدمت هذا نوع من الحروب ولم يكن فيروس كرونا عنها ببعيد هذا الفيروس الذي يعد من الفيروسات سريعة الانتشار والعدوى والذي ظهر في مدينة واهان الصينية ومنها انتقل إلى الكثير من الدول مسببا وفاة المئات من الناس وتعد الإمارات او الدول العربية التي ظهرت فيها حالات الإصابة به وكذلك السعودية وغيرها ولكن عندما وصل الفيروس إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قامت الدنيا ولم تقعد وكانها اول دولة ظهر فيها هذا الفيروس القاتل فتحول الإعلام العربي المأجور إلى الهجوم على ايران محذرا كل الدول من القدوم إليها وإغلاق كل الحدود المحيطة بها بل قامت الإمارات بتعطيل رحلاتها إلى الجمهورية الإسلامية في إيران والمتابع لهذا الإعلام الرخيص يجد أنه قد صوب سهامه تجاه الجمهورية الإسلامية وقد تجاهل الصين التي هي بؤرة انتشار المرض وبدل ان يبحث عن حل وعلاج لهذا المرض الذي لا يعرف الحدود الجغرافية ولا يفرق بين الغني والفقير والتعاون مع الجمهورية الإسلامية التي تربطهم بها علاقة جغرافية وإسلامية للوصول الى علاج يدفع هذا الوباء اللعين، وقفوا في خندق الأعداء من بني صهيون وفضلوا القيام بنشر الإشاعات والتضخيم الإعلامي الذي في ظنهم سوف يعجل بنهاية الجمهورية الإسلامية التي ظلت عصية على الطغاة والجبابرة رافعة راية الحق والإسلام الأصيل مدافعة عن المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها إيمانا منها وعقيدة راسخة لديها بضرورة نصرة المستضعفين وندعو الله تعالى ان يحفظ الإسلام الأصيل والجمهورية الإسلامية من كيد الكائدين.