وزير الثروة الحيوانية : جهات تعرقل انسياب الصادر

الخليج 365 : اتهم وزير الثروة الحيوانية علم الدين أحمد، جهات لم يسمها بأنها تقف وراء عدم انسياب صادر المواشي السودانية للمملكة العربية السعودية، في وقت نفى أن تكون هنالك لجنة تنادي بتأخير الصادر لمدة (4) أشهر، وقال بل هنالك مطالبات قوية تنادي بفك الصادر بأسرع مايمكن، وقال الوزير لـ(آخر لحظة) إنهم لم يتسلموا خطاباً من السعودية بتأخير الصادر لـ(4) أشهر

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