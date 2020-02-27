تعرّف على موعد تتويج المريخ بممتاز 2018 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفيد مُتابعات (الصيحة) أن الاتحاد السوداني لكرة القدم شرع في تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاص باعتماد المريخ بطلاً للدوري الممتاز في موسم 2018، حيث بدأ الاتحاد في الترتيب لإقامة تتويج بشكل رسمي للمريخ لتسليمه كأس البطولة والميداليات الذهبية والحافز المالي المخصص للفريق البطل، وذلك بعد أن تقدّمت لجنة المسابقات بطلب للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم لتجهيز تلك المطلوبات، مع بدء التنسيق مع مجلس إدارة نادي المريخ لتحديد موعد التتويج الرسمي.. وبحسب ما تحصّلت عليه (الصيحة) فإن الأسبوع المقبل يمكن أن يشهد في الغالب تتويج المريخ سواء في مباراته المقبلة أمام مريخ الفاشر يوم الأحد الأول من مارس أو سيتأجل التتويج لمباراة الفريق أمام الأهلي مروي يوم الخميس الخامس من مارس حال لم تكتمل الترتيبات حتى مباراة الأحد.