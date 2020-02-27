شركة “هواوي” الصينية تتحدى أمريكا بإعلان من قلب فرنسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت شركة “هواوي” الصينية، مساء اليوم الخميس، إعلانا وصف بـ”المفاجئ” من قلب فرنسا.

وقال ليوا هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي، في مؤتمر صحفي، نقله موقع “ناسداك” الاقتصادي العالمي، إن العملاق الصيني سيبدأ في تشييد مصنع جديد لتصنيع الأجهزة الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات في فرنسا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هواوي أن المشروع الجديد ستبلغ تكلفته نحو 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن يوظف فيه نحو 500 شخص.

وقالت “هواوي” إن المشروع الجديد سيتم تخصيص أجهزته للبيع في السوق الأوروبية.

ووصفت تقارير بأن الإعلان الصيني بمثابة تحدي واضح لأمريكا، التي تحارب شبكات الجيل الخامس من الاتصالات التابعة لهواوي وطالبت حلفائها في أوروبا بالتخلي عن خطط دعم تلك الشبكات.

ودعا الدبلوماسي الأمريكي روبرت ستراير، إلى رفض استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات من شركة “هواوي” الصينية لصالح شركة إريكسون السويدية، ونوكيا الفنلندية وسامسونغ الكورية الجنوبية، نظرا لأن الشركة الصينية يمكن أن تستخدمها السلطات الصينية للتجسس.