إرتفاع أسعار العملات الأجنبية فى نهاية الأسبوع والدولار يسجل رقم غير...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع امام الجنيه فىتعاملات نهاية الأسبوع وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب.و بحسب متعاملون فان سعر البيع للدولار قفز اليوم الخميس إلى 108 جنيهات مقارنة ب107 و106 جنيهات خلال

الأيام الماضية وسجل سعر البيع للريال السعودي 28.5جنيها و سعر الدرهم الاماراتي27.70 جنيهاوارجع المتعاملون الارتفاع

لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مع نهاية الأسبوع،قابل شح المعروض.وحدد بنك السودان المركزي الخميس سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني54،5لشراء الدولار وبزيادة(0،7٪)للبيع. المادة السابقة مات حسني مبارك ..ولم تمت حلايب!! المقالة القادمة حبة خامسة في مشروع الخلاص الوطني.. بقلم د. عبد اللطيف البوني

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