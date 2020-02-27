نادي حي العرب بورتسودان يتقد بشكوى ضد المريخ لهذا السبب

الخليج 365 :

أعلن فريق نادي حي العرب بورتسودان “السوكرتا”، تقدمه بشكوى ضد مشاركة لاعب المريخ الخرطوم “طبنجة”.

وقدم النادي احترازاً لمراقب مباراته أمام المريخ العاصمي التي جرت أمس، وذكر في شكواه أن عمر اللاعب غير حقيقي ولا يمنحه حق المشاركة في فريق الشباب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المُسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم الفاتح باني أن فريق حي العرب قدم شكوى لمراقب المباراة على أن يكملها خلال ساعات اليوم “الخميس”.

وأوضح رئيس اللجنة لباج نيوز، أن لجنة المسابقات ستجتمع يوم السبت المقبل لحسم عدد من المواضع والشكاوى.

وفي السياق، شدد سكرتير نادي حي العرب النور طه باشري، على امتلاكهم المستندات التي تثبت صحة الشكوى التي سيكملونها في اتحاد الكرة اليوم. واعتبر أن الأمر محسوم وأن الشكوى المتعلقة بصحة تسجيل لاعب المريخ سليمة.

وهاجم باشري حكم مباراة فريقه أمام المريخ، ووصفه بأنه ذبح فريقه بركلة جزاء وهمية. وقال: (هذا الحكم أدار مباراة أهلي شندي والخرطوم يوم الاثنين، وهاجمه إبرهومه في (باج نيوز) لنتفاجأ به في مباراتنا أمام المريخ “فهل هذا حكم أم مكنة”).