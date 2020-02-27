قامت فتاة سودانية ببث مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب الفيديو الذي شاهدته محررة موقع النيلين فقد هاجمت الفتاة من خلاله لاعب كرة القدم ومقدم البرنامج المثير للجدل (عشرة ونسة) محمد مصطفى الشهير بالبرنس وذلك على خلفية استضافته للإعلامية والصحفية المعروفة داليا الياس في حلقة وجدت ردود أفعال واسعة. https://web.facebook.com/Hajejn2/videos/186795762586415/ Advertisements وهاجمت الفتاة البرنس بسبب سكوته وعدم رده على الصحفية عندما تحدثت عن وجود أزمة فحولة في السودان, وقالت صاحبة المقطع (لو كان البرنس راجل لرد على داليا الياس لأن حديث داليا عن الفحولة فيه إساءة لكل السودانيين). مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها “فتاة تُدخل البرنس في فتيل”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تُدخِل البرنس في فتيل: (انت تعاني من نقص في الفحولة ولو كنت راجل لقمت بالرد على داليا الياس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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