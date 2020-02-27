تفاصيل جديدة في قضية جزارين متهمين بقتل شاب

كشف شاهد دفاع تفاصيل مثيرة عند مثوله أمس أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي “نصر الدين بابكر الهادي الجمري” في قضية شقيقين متهمين بقتل شاب طعناً بالسكين، وذلك بحي “البركة” بالحاج يوسف.

وقال الشاهد بحسب صحيفة المجهر إنه يعرف المتهمين والضحية، وفي يوم الحادث دار شجار بين صديق المجني عليه والمتهم الثاني. وأشار إلى أنه أثناء تواجده بشارع العام شاهد المتهمين، وسمع صديق المجنى عليه يخبر والده بأن المتهمين دخلا معه في شجار،

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مضيفاً أن والد صديق المجني عليه طلب منه التوجه لقسم الشرطة، بيد أن ابنه رفض. وأشار أنه في المساء سمع صديق المجني عليه يقول: “بخلص حقي بيدي” رافضاً مرة أخرى الذهاب للقسم. وأضاف في أقواله أنه بعدها سمع صوت ضربة، وأن الصوت بدا له مثل اصطدام شيء بجسد شخص، نافياً علمه بذلك الشيء. وأضاف أنه بعد ذلك شاهد المجني عليه في منتصف الطريق، وشاهد المتهم الأول يحمل ساطوراً في يده وضرب به المجني عليه على يده مرة أخرى،

بيد أن المجني عليه تصدى للضربة بيده، ومن ثم سقط المجني عليه آرضاً، لافتاً إلى أن القتيل حاول ثلاث مرات النهوض، إلا أنه لم يستطع، ومن ثم بدا يتدحرج حتى وصل منزله، وعندها ظهر صديقه. وأكد الشاهد أنه لم يشاهد المتهم الثاني في تلك الأحداث. وأكد للمحكمة أن الشجار الأول كان وقت (المغرب)، والثاني في فترة العشاء، وبسماع إفادته حددت المحكمة جلسة اليوم (الخميس) لسماع شاهد الدفاع الأخير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )