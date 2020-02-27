التاريخ: 27-فبراير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة Advertisements تمت بحسب صحيفة السودانى ترقية وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله إلى رتبة الفريق أول الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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