مصارف سودانية تحصل على تراخيص لبطاقة الدفع الائتماني “فيزا كارد”

حصلت عدد من المصارف السودانية بحسب صحيفة المجهر على تراخيص ” Associate member” من شركة فيزا لإصدار بطاقات الدفع الائتماني للسودانيين.

وأبلغ مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) التابعة لبنك السودان المركزي “عمر عمرابي”، (سودان تربيون) أمس (الأربعاء) أنه بموجب الترخيص أصبح من الممكن لبنوك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد، إصدار بطاقات “فيزا كارد” للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان.

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و”فيزا كارد” هي بطاقةٌ بلاستيكيّة وإلكترونيّة ترتبط مع الحسابات البنكية، وتساعد على استخدام المال المتوفر في الحساب مقابل خصم مبلغ مالي بسيط، لقاء الحصول على هذه الخدمة المصرفيّة، لذلك تعتبر بطاقة الفيزا من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في البنوك عالمياً.

وظل السودان محظوراً عن التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل “فيزا وماستركارد” منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997.

وأوضح “عمرابي” أن تلك المصارف ستبدأ إجراءات إصدار بطاقات “فيزا” الائتمانية، كما أن الصرافات الآلية ونقاط البيع التي تسمح لكل الأجانب بالدفع من بطاقات “فيزا” ستكون جاهزة قريباً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)