بالفيديو :مهاجر يفضح أعمال السودانيين في أوروبا ويكشف علاقتهم (بحميرها)

طالب مغترب سوداني في إحدى الدول الأوروبية بتغيير المفاهيم السالبة التي تقيس درجة رفاهية الإنسان بامتلاكة عربة موضحاً بأن ذلك يمثل أحد المشاكل في السودان حيث قال:(واحدة من مشاكلنا في السودان انو عندنا قمة الراحة انو كونك عندك عربية انت زول مرطب المفهوم دا مفترض نغيرو ) مضيفاً بأن هذا المفهوم غير موجود في الدول الأوروبية حيث لا تمثل العربة أي أهمية وأن امتلاك عربة مثل امتلاك حمار في القرية السودانية قائلاً : (أوروبا العربية كأنك اشتريت ليك حمار العربية ما بقروش يعني هنا ممكن تشتري ليك عربية (توب) عربية سعرها ما يفوت الالف جنيه سوداني …. هنا العربية زي الحمار).
وخلال حديثه كشف المغترب السوداني أنواع الأعمال التي يزاولها المهاجرون السودانيون في أوروبا بأنها أعمال هامشية بصورة أقرب للفضيحة حيث قال:(داير اوريك انو السوداني المغترب البجي هنا وبجيك في السودان لابس نضيف بجيك من أوروبا السوداني دا في أوروبا شغال مزارع وشغال بمسح في المطاعم وشغال بنضف في الشوارع عندو مكنسة بتاعتو وشغال طلبة في المباني).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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