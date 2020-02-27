مرافعات ختامية في حادثة مقتل شاب داخل مطعم

أودعت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي “فخر الدين عبد العظيم” بحسب المجهر المرافعات الختامية في قضية (9) أجانب بينهم طلاب، متهمين بقتل شاب طعناً بسلاح أبيض، وذلك إثر نشوب خلافات داخل مطعم بمنطقة “الجريفات” بشرق النيل.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن شرطة النجدة بشرق النيل تلقت بلاغاً بوقوع مشاجرة داخل مطعم. على ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الجريمة، ومن ثم تم القبض على المتهم الأول والثاني واقتيدا إلى قسم الشرطة، وكانا مصابين، ومن ثم تقدم الشاكي بتدوين بلاغ بقسم شرطة الجريفات، بموجب أورنيك جنائي، بأن المتهمين قاموا بضرب شقيقه مما تسببوا في مقتله.

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وعلى الفور قامت الشرطة بزيارة مسرح الجريمة، وتم العثور على آثار دماء على أرضية المطعم، بالإضافة إلى بعثرة المطعم، مما يدل على وجود عراك، بجانب أن الأطعمة والأطباق ملقاة على الأرض، ومع مباشرة الشرطة للتحقيقات

تم القبض على بقية المتهمين، وباستجوابهم نفوا ارتكابهم للجريمة، وبالتحريات معهم وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت طائلة المواد (130/21) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد والاشتراك الجنائي، وفصل الاتهام في مواجهة المتهم العاشر لتعذر القبض عليه، وأحيل ملف الدعوى للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)